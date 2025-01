Vriend Surinaamse vice-president ‘uitgeleverd aan Frankrijk’ om drugssmokkel

Acht jaar cel Zowel Suriname als Frankrijk hadden om de uitlevering van Bordo verzocht. Hij is in maart 2019 door de rechtbank in Le Mans, Frankrijk, bij verstek veroordeeld tot acht jaar gevangenisstraf wegens betrokkenheid bij cocaïnehandel.

Martinus is in mei 2024 in São Paulo gearresteerd door de Braziliaanse federale politie. Ondanks zijn voortvluchtige status bleef Bordo actief op sociale media. Ook opende hij een schoenenzaak in São Paulo. Dat leverde een aanknopingspunt op voor zijn uiteindelijke opsporing en arrestatie in Brazilië.

Hij stond toen al meer dan een jaar gesignaleerd bij Interpol, op verzoek van Suriname. Suriname wil hem vervolgen voor betrokkenheid bij de invoer van 450 kilo cocaïne, en lidmaatschap van een criminele organisatie. Ook wordt hij in Suriname verdacht van moord.

Moord

Martinus wordt verdacht van betrokkenheid bij een begraven vliegtuigje in Marowijne, dat vermoedelijk is gebruikt voor drugstransport. De man die de graafmachine bediende is verdwenen en de Surinaamse justitie denkt dat hij is omgebracht.

Het Surinaamse verzoek tot uitlevering werd in Brazilië op 9 december 2024 afgewezen nadat het Braziliaanse Hooggerechtshof besloot dat uitlevering aan Frankrijk toelaatbaar is.

“Bordo” Martinus komt evenals als vice-president Brunswijk uit Oost-Suriname en is net als hij een boslandcreool en betrokken bij diens politieke partij ABOP. In 2021 werd hij formeel beleidsadviseur op het Surinaamse ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS), hoewel hij toen al was veroordeeld in Frankrijk.