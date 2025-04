22 april 2025

Ook hof spreekt Rommy vrij van Antwerpse moorden (UPDATE)

Het gerechtshof in Amsterdam spreekt Henk Rommy vrij van betrokkenheid bij een dubbele moord in Antwerpen in 1993. Dat is dinsdag in hoger beroep beslist. Rommy werd eerder ook al vrijgesproken door de rechtbank. Het Openbaar Ministerie eiste een gevangenisstraf van 22 jaar.