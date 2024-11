Vrijspraak uitlokken aanslagen in zaak met Snapchat-infiltratie

‘Werkers’ Een gebruiker meldde in een Telegram-groep op zoek te zijn naar ‘werkers’ die bommen kunnen leggen. De rechercheur gaf met een valse identiteit aan daarvoor wel in te zijn, waarop de gebruiker aan de rechercheur vroeg om via Snapchat in contact te treden.

Op Snapchat werd gesproken over ‘soldaten’ om ‘klussen’ te doen in Zuid-Holland en op andere plaatsen: woningovervallen, uithalen van cocaïne en bommen leggen. De rechercheur werd toegevoegd aan een groep met twee andere gebruikers.

Toegestaan?

De rechtbank vindt dat er onvoldoende bewijs is dat de verdachten schuldig zijn aan uitlokking van concrete aanslagen op pogingen daartoe.

De rechtbank hoeft om deze reden niet te beoordelen of het verzamelen van bewijs door infiltratie was toegestaan. Advocaten Michel van Stratum en Louis de Leon hadden betoogd dat de actie niet mocht omdat er geen machtiging voor was gegeven, in deze concrete zaak, door een rechter-commissaris. En die was er niet in dit geval.’

Ook over een omstreden doorzoeking van telefoons van de verdachten geeft de rechtbank nu geen uitsluitsel. De Raad van State deed dit jaar een uitspraak over een doorzoeking van een telefoon, die niet was toegestaan.

Geen celstraf uitzitten

De verdachten zijn wel veroordeeld voor het voorhanden hebben van zwaar vuurwerk en softdrugs. Het gerechtshof in Den Haag stuurde al eerder in beroep tegen het bevel gevangenhouding de beide verdachten naar huis. Ze hoeven nu geen celstraf meer uit te zitten.

In de zaak van een derde verdachte, die van nog veel meer aanslagen wordt verdacht en nog wel gedetineerd zit, zal de rechtbank pas later oordelen. Dan zal de rechtbank misschien wel een oordeel moeten geven over de rechtmatigheid van de infiltratie op Snapchat en Telegram.

