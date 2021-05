Vrouw (27) overleden bij schietpartij in A’dam-Slotervaart, bijrijder ongedeerd

Connect on Linked in

Bij de schietpartij op de Maassluisstraat in Amsterdam-Slotervaart van zondagavond is een 27-jarige bestuurster van een auto overleden. Rond 19.40 werd een auto met twee inzittenden beschoten. De bestuurster werd daarbij geraakt maar reed vervolgens door. De bijrijder bleef ongedeerd. De politie meldt dat het slachtoffer zondagnacht in het ziekenhuis aan haar verwondingen is overleden. Een 20-jarige verdachte is opgepakt.

Uitgebrande bestelauto

De twee schutters, die gebruikmaakten van automatische vuurwapens, gingen er na de beschieting vandoor in een zilvergrijze bestelauto. Die auto werd bestuurd door een derde verdachte. In de August Vermeylenstraat in Amsterdam-Slotermeer werd later een bestelauto uitgebrand aangetroffen. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de schietpartij en het uitgebrande voertuig.

In verband met deze zaak is een 20-jarige verdachte aangehouden. Hij zit in volledige beperkingen en de politie doet daarom geen verdere mededelingen over de verdachte en de verdenking tegen hem. De recherche heeft de zaak in onderzoek.

Wie de ongedeerde bijrijder is waar de vrouw naast zat, is vooralsnog onbekend. Of hij het beoogde doelwit was, is ook nog onduidelijk.

Geen verband

De drie verdachten die na de schietpartij rond 19.45 in een auto bij station Lelylaan werden aangehouden blijken na politieonderzoek niets met de schietpartij op de Maassluisstraat te maken te hebben. Tijdens een controle na een verkeersovertreding vonden agenten in de kofferbak een op een automatisch vuurwapen gelijkend voorwerp aan. De drie inzittenden werden daarop aangehouden. Het bleek om een airsoftwapen te gaan. De politie doet verder onderzoek naar de herkomst van het voorwerp.