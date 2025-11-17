Vrouw aangehouden voor explosie in IJmuiden

Beelden Het gaat om een 32-jarige vrouw, zonder vaste woon- of verblijfplaats. De vrouw is aangehouden, nadat ze door meerdere politiemensen werd herkend, van beelden die afkomstig waren vanuit de omgeving van de IJmuidense Lierstraat.

Beschadigd

In die straat vond in de nacht van donderdag 30 oktober rond 03.25 een explosie plaats bij een woning. De deur van de woning raakte daarbij beschadigd.

Donderdag is de verdachte voor de rechter-commissaris geleid. Die heeft besloten dat de verdachte in bewaring blijft.