17 november 2025
Vrouw aangehouden voor explosie in IJmuiden
De politie heeft vorige week dinsdag een vrouw aangehouden die wordt verdacht van het veroorzaken van een explosie in IJmuiden, eind oktober. Dit meldt ze maandag.
Beelden
Het gaat om een 32-jarige vrouw, zonder vaste woon- of verblijfplaats. De vrouw is aangehouden, nadat ze door meerdere politiemensen werd herkend, van beelden die afkomstig waren vanuit de omgeving van de IJmuidense Lierstraat.
Beschadigd
In die straat vond in de nacht van donderdag 30 oktober rond 03.25 een explosie plaats bij een woning. De deur van de woning raakte daarbij beschadigd.
Donderdag is de verdachte voor de rechter-commissaris geleid. Die heeft besloten dat de verdachte in bewaring blijft.