Vrouw gearresteerd na vondst 400 lachgascilinders in woning

De politie in Rotterdam heeft 400 lachgascilinders gevonden in een woning in Spijkenisse. De 25-jarige bewoonster is aangehouden en wordt verdacht van handel in lachgas, aldus RTV Rijnmond. De inval van de politie kwam nadat er een tip was binnengekomen over de aanwezigheid van lachgas in de woning.

(Beeld uit archief)



Rijnmond schrijft dat bij de politie al vaker informatie was binnengekomen over het bewuste adres.

Het merendeel van de cilinders was overigens leeg, er waren maar 20 vol.

Het bezit en de verkoop van lachgas voor recreatief gebruik is sinds anderhalf jaar verboden in Nederland.

Sinds het verbod dumpen handelaren in lachgas de lege cilinders heimelijk op straat. In Rotterdam zijn vorig jaar zo’n 6000 rondslingerende lachgascilinders opgeruimd.

