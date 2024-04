Vrouw krijgt geld voor niet uitgevoerde moord niet terug

Connect on Linked in

De rechtbank in Leeuwarden heeft het verzoek van een vrouw tot terugbetaling van een bedrag voor de niet uitgevoerde moord op haar ex-vriend afgewezen. De vrouw wilde de 11.000 euro die ze hiervoor had uitbetaald terug hebben.

door Joost van der Wegen

Vermoorden

De vrouw was werkzaam in de prostitutie en wilde haar ex-vriend laten vermoorden. Ze betaalde hiervoor in 2017 een bedrag van 11.000 euro aan een man die wel bereid was dit te doen. Alleen voerde de man de moord niet uit, maar begon hij haar af te persen door te dreigen haar familie te vertellen over haar dubbelleven, en de opname van het gesprek waarin ze de opdracht gaf via sociale media te verspreiden, en naar de politie te sturen.

Veroordeeld

Maar dat afpersen kwam uit en de man werd hiervoor tot 24 maanden gevangenisstraf veroordeeld. De vrouw kreeg van de rechter een schadevergoeding toegewezen van 11.000 euro. Van het Schadefonds Geweldsmisdrijven kreeg ze ook 6.500 euro voor de immateriële schade die ze opliep uitgekeerd, vanwege de uitbuiting door haar ex-vriend en de latere afperser.

Maar de strafrechter besloot dat ze de 11.000 euro ze voor het uitvoeren van de moord had betaald niet terugkreeg, omdat er te weinig bewijs voor was.

Betaald

Om toch het geld terug te krijgen van de man, dat ze hem had betaald voor het uitvoeren van de moord en voor het kopen van een wapen, stapte ze naar de civiele rechter. Haar argument was dat de man de moord niet had uitgevoerd. De kantonrechter oordeelde dat de vrouw haar geld in principe terug zou moeten krijgen, omdat het plegen van een strafbaar feit verboden is, en de daad dus niet gepleegd mocht worden. Desondanks krijgt ze haar geld niet terug, omdat zij de opdracht tot de moord helemaal niet had moeten geven.