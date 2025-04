Vrouw ‘onthoofd’ in tussenwoning Hellevoetsluis

(Beeld JBMedia)

A4

Het hoofd is niet lang daarna aangetroffen in een auto die door politie op de A4 bij Delft tot stoppen is gedwongen.

De politie opende daarna een plaats delict op een vluchtstrook van de A4 waar forensisch rechercheurs in en om de auto aan het werk gingen. De bestuurder is een 31-jarige man uit Diemen, hij is aangehouden. De Telegraaf schrijft dat het slachtoffer een 63-jarige vrouw is.

Bloedspoor

Woensdagmiddag kreeg de politie rond 14.45 een melding over een incident. Bij aankomst zette de politie een straat af in de Vesting, het oude centrum van Hellevoetsluis. Op de straat was een lang bloedspoor te zien. Achter de woning lag ook een plas bloed.

De 31-jarige verdachte zou de zoon van het slachtoffer zijn. Hij zou volgens buurtbewoners zijn moeder regelmatig hebben bezocht.