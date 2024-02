Vrouw overleden na steekpartij op straat in Eindhoven

Connect on Linked in

Bij een steekpartij op de Pastoor Petersstraat in Eindhoven is zaterdagnacht rond 03.00 een vrouw zeer ernstig gewond geraakt. Zij is in zorgwekkende toestand naar het ziekenhuis overgebracht waar ze in de loop van de nacht is overleden. Er is nog niemand aangehouden.

De politie meldt zondag dat de vooralsnog onbekende dader is gevlucht en nog niet gevonden is.

De plaats delict werd afgezet voor nader (sporen)onderzoek. De politie is op zoek naar getuigen en camerabeelden uit de omgeving.

Aan de steekpartij zou mogelijk een ruzie vooraf zijn gegaan. Over een aanleiding voor de steekpartij is nog niets bekend. Het onderzoek is in volle gang, aldus de politie.