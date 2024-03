Vrouw stuurde aanslagen op woonhuizen aan (UPDATE)

Connect on Linked in

. ZeDe rechtbank in Utrecht heeft een 34-jarige vrouw uit Rotterdam en een 22-jarige man uit Amsterdam veroordeeld voor hun betrokkenheid bij explosies in Tienhoven en Hoef en Haag in 2022. Het motief voor de aanslagen lag in een drugsconflict. De vrouw was betrokken bij beide explosies en krijgt zeven jaar cel. De man was één van de uitvoerders van de explosie in Hoef en Haag: 40 maanden cel. Het Openbaar Ministerie had tegen de vrouw acht jaar cel geëist.

Geript

In juni 2022 kwam bij de politie een melding binnen dat drie personen een partij cocaïne zouden hebben geript. Bij de woningen van deze drie personen waren kort daarna ontploffingen, waarvan één op 3 juli in Tienhoven. Op het moment van de ontploffing was er niemand thuis. De man in dit gezin wordt door de politie verdacht van betrokkenheid bij drugshandel.

Ruim drie weken later was er op 29 juli een vierde explosie, bij een woning in Hoef en Haag, waar op dat moment een (zwangere) vrouw alleen thuis was, met haar kind van 1 jaar oud. Dat was kennelijk een vergissing, want uit onderzoek is vast komen te staan dat er geen link was met het criminele circuit.

Aangestraald

De vrouw uit Rotterdam staat in het criminele milieu bekend als “Ladygangster”. Ze haalde de uitvoerders op uit Amsterdam en bracht ze naar Tienhoven en Hoef en Haag. De Audi waarin ze reed, is geregistreerd op wegen in de buurt van de Utrechtse plaatsen. Ook is haar telefoon op de bewuste tijdstippen in die omgeving aangestraald. Tijdens het uitvoeren van de explosies bleef ze in de buurt in haar auto wachten, ook toen de uitvoerders een verkenning deden. Bij één van de explosies had ze telefonisch contact met één van hen.

Uitvoerder

De man uit Amsterdam was als uitvoerder alleen betrokken bij de explosie in Hoen en Haag. Op camerabeelden is te zien hoe hij zijn telefoon uitzet, een pakketje in ontvangst neemt van een man (vermoedelijk het explosief) en vervolgens samen met een ander instapt bij de vrouw uit Rotterdam.

Gelet op de gedragingen van alle betrokkenen én het feit dat de man instapt bij medeverdachten die drie weken daarvoor betrokken waren bij een explosie in Tienhoven, kan het volgens de rechtbank niet anders dan dat de man als uitvoerder betrokken was bij de explosie op 29 juli in Hoef en Haag.

De verdachten moeten aan de slachtoffers van de explosie in Hoef en Haag een schadevergoeding betalen van in totaal 22.500 euro.

De verdachte was door de rechtbank haar proces in vrijheid afwachten.

Een andere hoofdverdachte, een man met de alias “Trump”, is voortvluchtig. Hij was de vriend van de vrouwelijke verdachte. Zie ook het vonnis in haar zaak.