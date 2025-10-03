Vrouwen doodgestoken in Purmerend en Lent, verdachten aangehouden (UPDATE)

Bij een steekincident in een woning aan de Beethovenstraat in Purmerend is donderdagavond een 50-jarige vrouw uit Amsterdam om het leven gekomen. Een 53-jarige man uit Purmerend is aangehouden. De politie onderzoekt wat er is gebeurd.

Rond 17.40 kreeg de politie een melding van een steekpartij in de woning. Agenten gaan direct ter plaatse en treffen buiten de woning de 53-jarige man die wordt aangehouden. In de woning vinden agenten de overleden vrouw.

Kinksstraat

In Lent (bij Nijmegen) is donderdagavond rond 22.40 een 45-jarige vrouw uit Lent neergestoken op de Kinksstraat. Hulpdiensten kwamen massaal af op de melding. De vrouw werd zwaargewond op straat aangetroffen.

Hulpdiensten verleenden eerste hulp, waarna de vrouw werd overgebracht naar het ziekenhuis. Daar is zij in de vroege ochtend overleden. De politie heeft enkele uren na het incident, rond 02.00, een 51-jarige man uit Lent aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van de vrouw.

De politie gaat op dit moment uit van een incident in de sfeer van huiselijk geweld.