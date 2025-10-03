VS vernietigd opnieuw vermeende narcoboot voor Venezolaanse kust (VIDEO)
De Verenigde Staten hebben een aanval uitgevoerd op een speedboot vlak voor de Venezolaanse kust, meldt defensieminister Pete Hegseth op X. Vier mannen aan boord van het schip kwamen om bij de aanval. Volgens Hegseth waren het “narco-terroristen”. Hij meldt verder niet tot welke groep de vermeende drugssmokkelaars zouden behoren.
Explosie
Bij het bericht op X is een video geplaatst van een speedboot die op zee vaart en plotseling explodeert. Vervolgens is te zien dat het wrak in brand staat. Hegseth schrijft dat de Amerikaanse inlichtingendiensten zonder enige twijfel bevestigden dat de boot aanzienlijke hoeveelheden drugs smokkelde, dat de mensen aan boord drugsterroristen waren en dat ze opereerden op een bekende drugsroute.
Vierde keer
Het is de vierde keer dat de VS zegt dat het vermeende narcoboten heeft vernietigd die uit Venezuela komen. Eerder werden al zeventien mensen gedood. Mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch noemde de aanvallen buitengerechtelijke executies.
50 miljoen dollar
Venezuela voelt zich bedreigd door Amerikaanse aanwezigheid in het kustgebied, waar ook de Nederlandse eilanden Aruba en Curaçao liggen. Er is 50 miljoen dollar uitgeloofd voor informatie die leidt tot de arrestatie van president Maduro, die in de Verenigde Staten ervan wordt verdacht in de cocaïnehandel te zitten.
Zie ook:
Venezuela toont Trump actie tegen cocaïne: 3,7 ton gepakt
VS vernietigt drugssmokkelboot op zee: elf doden
Opnieuw dodelijke aanval op “drugsboot” in Caribisch gebied