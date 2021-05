Vuurwapen aangetroffen bij nieuwe politiecontole in Hedel

Connect on Linked in

De politie heeft zaterdagnacht opnieuw een controle gehouden bij de A2, in de buurt van het afgeperste fruitbedrijf De Groot in Hedel. Daarbij werd een 25-jarige Bosschenaar aangehouden die in het bezit was van een vuurwapen. Verder werden er een wapenstok, mes en een kleine hoeveelheid wiet in beslag genomen.

De controle volgde op de controles van vorig weekend, nadat in korte tijd in de gemeente drie woningen werden beschoten. Het gebied werd door burgemeester Henny van Kooten aangewezen als veiligheidsrisicogebied. De politie kreeg daarop de bevoegdheid om auto’s te doorzoeken en personen te fouilleren.

Een van de gecontroleerde automobilisten bleek een vuurwapen bij zich te hebben. Het gaat om een 25-jarige man uit Den Bosch. Hij is aangehouden en zijn auto is afgesleept voor verder onderzoek. Bij de controle werden verder enkele verkeersovertredingen geconstateerd, zoals rijden zonder gordel of rijbewijs.

Over het onderzoek naar de beschietingen van woningen zegt de politie op dit moment nog geen update te kunnen geven.