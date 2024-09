‘Vuurwapen waarmee Peter R. de Vries werd doodgeschoten kwam uit de Oekraïne’

Connect on Linked in

Het vuurwapen waarmee Delano G. misdaadverslaggever Peter R. de Vries doodschoot kwam uit de Oekraïne. Dat zou blijken uit de nieuwe driedelige serie De Wapenroute, die vanaf woensdag te zien is op NPO 2.

Omgebouwd gaspistool

In de nieuwe BNNVARA-serie volgt programmamaker Sinan Can het spoor van drie historische Nederlandse moorden: die van Pim Fortuyn, Theo van Gogh en Peter R. de Vries. Het vuurwapen waarmee Delano G. op 6 juli 2021 Peter R. de Vries neerschoot, was een omgebouwd gas -en alarmpistool. In de vluchtauto waarin G. samen met chauffeur Kamil E. zat werd het moordwapen aangetroffen met dna van G. erop.

Wapenarsenaal

De Zoraki 917 waarmee De Vries werd doodgeschoten was afkomstig uit een wapenarsenaal in een schuurtje in Alpen aan den Rijn. In die schuur lagen 22 handvuurwapens, 22 automatische wapens (waaronder scherpschuttersgeweren) en vier antitankwapens (bazooka’s).

De zoektocht naar de herkomst van het moordwapen leidde de programmamakers van De Wapenroute naar de Oekraïne. ‘Dan blijkt het lijntje tussen legaal en illegaal soms erg dun te zijn’, zegt journalist en tv-maker Sinan Can tegen De Gelderlander. ‘Want wapens geleverd voor de strijd tegen de Russen blijken dus te zijn weggelekt naar de zwarte markt.’

Met de politie maakt Can zich grote zorgen over de alarmerende hoeveelheid gaspistolen.

‘Van de 6000 wapens die in Nederland in beslag worden genomen is 40 procent een omgebouwd alarmpistool. In Engeland is dat zelfs 60 procent. Je kan ze in het buitenland overal kopen. 180, 190 euro kost dat ding. In Telegramgroepen worden hele handleidingen aangeboden om ze ‘scherp’ te maken. Echt eng. Gelukkig gaat dat minder makkelijk dan vroeger. Toen kon je de loop uitboren met een gewone boormachine. Nu zit er een harde metalen pin in die loop, en heb je een vakman nodig. De politie moet veel meer gaan jagen op de ‘ombouwers’. Die ontspringen vaak de dans, mogelijk ook omdat ze in het buitenland zitten.’

Hoger beroep

Het Openbaar Ministerie kondigde in juni dit jaar aan in beroep te gaan tegen de 28 jaar cel die de rechtbank oplegde aan schutter Delano G. Eerder had justitie levenslang geëist tegen G.

De Wapenroute is vanaf 11 september wekelijks om 20.25 te zien op NPO 2 bij BNNVARA. Aflevering 2 en 3 komen direct online.