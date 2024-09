‘Vuurwapen waarmee Peter R. de Vries werd doodgeschoten omgebouwd in Oost-Europa’

Connect on Linked in

Het vuurwapen waarmee Delano G. misdaadverslaggever Peter R. de Vries doodschoot, werd gemaakt in Turkije en belandde via een tussenroute in Oost-Europa in Nederland. Dat zou blijken uit de nieuwe driedelige serie De Wapenroute, die vanaf woensdag te zien is op NPO 2.

Omgebouwd gaspistool

In de nieuwe BNNVARA-serie volgt programmamaker Sinan Can het spoor van drie historische Nederlandse moorden: die van Pim Fortuyn, Theo van Gogh en Peter R. de Vries. Het vuurwapen waarmee Delano G. op 6 juli 2021 Peter R. de Vries neerschoot, was een omgebouwd gas -en alarmpistool. In de vluchtauto waarin G. samen met chauffeur Kamil E. zat werd het moordwapen aangetroffen met dna van G. erop.

Wapenarsenaal

De Zoraki 917 waarmee De Vries werd doodgeschoten was afkomstig uit een wapenarsenaal in een schuurtje in Alpen aan den Rijn. In die schuur lagen 22 handvuurwapens, 22 automatische wapens (waaronder scherpschuttersgeweren) en vier antitankwapens (bazooka’s).

Istanbul

De zoektocht naar de herkomst van het moordwapen leidde de programmamakers van De Wapenroute naar Turkije en Oost-Europa. ‘Uit NFI-onderzoek is gebleken dat het vuurwapen waarmee Peter R. de Vries is doodgeschoten afkomstig is uit Istanbul’, zegt journalist en tv-maker Sinan Can tegen Crimesite. ‘Het wapen is vervolgens via een bocht in Oost-Europa – waar het waarschijnlijk is omgebouwd – in Nederland beland. Daar werd het met zeven andere omgebouwde alarmpistolen gevonden in de wapenstash in Alphen aan den Rijn.’

De tweede vuurwapen dat ook in de vluchtauto werd gevonden kwam uit de Oekraïne.

Hoger beroep

Het Openbaar Ministerie kondigde in juni dit jaar aan in beroep te gaan tegen de 28 jaar cel die de rechtbank oplegde aan schutter Delano G. Eerder had justitie levenslang geëist tegen G.

De Wapenroute is vanaf 11 september wekelijks om 20.25 te zien op NPO 2 bij BNNVARA. Aflevering 2 en 3 komen direct online.