Vuurwapens, geld, drugs en illegale prostitutie na tip aan politie

Spookbewoning De politie ontdekte na een anonieme tip via Meld Misdaad Anoniem een spookbewoning op de Loosduinsekade in Den Haag. Dit meldt zij donderdag. Van spookbewoning is sprake als een woning wel wordt gebruikt, maar op dit adres niemand officieel staat ingeschreven. Dit kan betekenen dat zo’n woning voor strafbare feiten gebruikt wordt.

Illegaal

In totaal werden drie panden doorzocht aan de Loosduinsekade, de Rosseelstraat en het Architect Branderserf. Daarbij is een 36-jarige man uit Den Haag aangehouden. Ook zijn twee vuurwapens, een geldbedrag en verdovende middelen aangetroffen. Deze spullen zijn in beslag genomen.

Eén van de woningen werd gebruikt voor illegale prostitutie.