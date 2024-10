Waarom deelde de politie de belastende informatie over Youssef Taghi niet met justitie?

Criminele motieven? Het Algemeen Dagblad kreeg geen jarenlang reactie op verzoeken om stukken in het kader van de (toen nog) Wet openbaarheid van bestuur BOB (inmiddels Wet open overheid, WOO).

Op 1 december 2020 meldde Youssef Taghi zich als advocaat van zijn neef bij de EBI. Binnen justitie was daarover bezorgdheid omdat men vreesde dat hij hiervoor criminele motieven had, en niet als advocaat kwam, maar als koerier naar de buitenwacht. Taghi had immers al andere advocaten.

Uit eerder door het AD opgevraagde stukken blijkt dat politiemensen, medewerkers van justitie en ambtenaren van het ministerie van Justitie en Veiligheid druk zijn met argumenten zoeken om Taghi te kunnen weigeren.

Peter R. de Vries

De toegang van Taghi tot zijn oom was hem in eerste instantie ontzegd, maar men vreesde onvoldoende concrete juridische grond te hebben om dat langer dan drie maanden vol te houden.

Later kreeg advocaat Taghi toch toegang. Na de moord op Peter R. de Vries in 2021 startte justitie een onderzoek op Youssef Taghi. De rechter beoordeelde uiteindelijk dat hij meer dan een boodschappenjongen was geweest, die met Taghi onder meer gewelddadige ontsnappingsplannen had beraamd.

Koortsachtig zoeken

Maar terwijl ambtenaren in 2020 koortsachtig naar manieren zochten om Taghi de toegang als advocaat te kunnen weigeren, was er in de boezem van de recherche al belastende informatie over Youssef Taghi aanwezig. Signalen over mogelijke criminele betrokkenheid werden niet gedeeld, zo schrijft het Algemeen Dagblad. Journalist Yelle Tieleman publiceerde al eerder over degelijke signalen.

De Pitstop

Al in maart 2018 komt Youssef Taghi voor in een Utrechts politie-onderzoek als connectie van de Taghi-groep. Snackbar De Pitstop op het industrieterrein van de Utrechtse wijk Overvecht werd beklad door een groep criminelen (Los Pepes) die de Taghi’s vijandig gezind waren. De eigenaar van de snackbar vertelde aan de recherche hoe Youssef Taghi bij hem werkte en bij hem inwoonde. Op dat moment was het Marengo-onderzoek naar Taghi en medeverdachten in volle gang.

Shishalounge

Een shishalounge in Overvecht, waar mensen uit de groep van Taghi vaak kwamen, en allang onder het vergrootglas van de politie lag, had ook een zonneklare link met Youssef Taghi.

Op internet was op een pagina met contactgegevens van de lounge het telefoonnummer van Youssef Taghi te vinden. Het ging niet om een privénummer, maar om het “geheimhoudersnummer”, een nummer dat vanwege het werk als advocaat niet mag worden afgeluisterd door de politie. Gebruik van dit nummer op deze manier was Taghi als advocaat niet toegestaan.

Auto met lachgas

Deze informatie was al bekend voordat Taghi op 1 december 2020 zijn eerste verzoek bij de EBI deed.

Enkele weken daarna werd hij in een auto door politiemensen aangetroffen, samen met enige zware criminelen uit de groep van Taghi, en een flinke lachgascilinder.

Een van hen is Oussama B. die op dat moment verdacht is van betrokkenheid bij de moord op advocaat Derk Wiersum (in 2019) en enkele andere zware misdrijven (hij is inmiddels veroordeeld). De politie legde deze ontmoeting vast in een proces-verbaal.

Zes weken

De directie van de EBI, het Openbaar Ministerie en het ministerie van Justitie kregen deze informatie niet te zien. En evenmin de wat oudere informatie over de connectie van Youssef Taghi met criminelen uit de groep van Taghi.

Het Algemeen Dagblad wil weten hoe dit mogelijk is, en heeft hierover via de WOO stukken opgevraagd, maar die zijn tot nu toe onthouden, ondanks eerdere oplegging door de rechter van een dwangsom.

Dat heeft nu geleid tot een procedure bij de rechtbank, waarvan de uitspraak over zes weken wordt verwacht.