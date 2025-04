Wapen weigert: OM eist 15 en 12 jaar cel voor zeer gewelddadige overval op juwelier in Den Haag

‘Mama’ Aanvankelijk leek er nog niets aan de hand toen een inmiddels 21-jarige Hagenaar samen met een 22-jarige vriend op 22 mei 2024 de juwelierszaak aan de Hoefkade binnen kwam. Hij kwam vaker in de zaak, kende de juwelier, noemde haar zelfs ‘mama’. Maar plotseling slaat de amicale sfeer om. Op beelden uit de juwelierszaak is te zien hoe de verdachten de juwelier vastpakken en slaan.

Gepruts

De 21-jarige Hagenaar pakt dan een vuurwapen uit zijn zak, houdt het bij het hoofd van de juwelier en haalt de trekker over. Maar er gebeurt niets. Tot frustratie van de verdachte, zo lijkt het, want die rommelt meerdere keren aan het wapen waarna hij het keer op keer weer tegen de juwelier aan drukt en probeert te schieten. Op enig moment valt er een kogel uit het wapen. De verdachte haalt de patroonhouder uit het wapen en duwt het weer terug. En steeds opnieuw probeert hij te schieten, terwijl de andere overvaller de juwelier blijft vasthouden.

Volstrekt ongeloofwaardig

Volgens het Openbaar Ministerie blijkt duidelijk dat de verdachten die middag de juwelier wilden doodschieten. Maar de 21-jarige Hagenaar zegt dat hij een nepwapen bij zich had en de juwelier alleen bang wilde maken. De officier van justitie noemde dat volstrekt ongeloofwaardig. ‘Verdachte verrichtte tal van handelingen aan het wapen die erop wijzen dat hij echt wilde schieten. Op enig moment wendde hij en zijn vriend zelfs hun gezicht af, schijnbaar bang voor wat er zou gebeuren bij het opnieuw overhalen van de trekker.’

Het is volgens justitie waarschijnlijker dat de verdachte niet een nepwapen maar een ondeugdelijk wapen bij zich had. Het wapen zelf is nooit gevonden, wel de kogel die eruit viel. Op de achterzijde van het scherpe patroon is een deukje te zien in het slaghoedje, maar aan de rand en niet in het midden. Vermoedelijk is dit de reden dat het wapen niet werkte.

Ik ben die dag dan wel niet doodgeschoten, van binnen voel ik mij wel dood’

De psychologische effecten voor de juwelier zijn er niet minder om. Sinds de overval is de passie voor haar zaak verdwenen, het plezier weg uit haar leven. ‘Ik ben die dag dan wel niet doodgeschoten, van binnen voel ik mij wel dood.’

De 21-jarige verdachte heeft bij de deskundigen nauwelijks inzicht gegeven in zijn gedachten, gevoelens en gedragingen. Het OM acht hem volledig toerekeningsvatbaar. Zijn vriend is enigszins verminderd toerekeningsvatbaar, omdat hij licht verstandelijk beperkt is en is gediagnostiseerd met PTSS.

Moordpoging

Beide verdachten hebben zich volgens het Openbaar Ministerie schuldig gemaakt aan diefstal met geweld en poging moord. De 21-jarige verdachte stond daarnaast ook nog terecht voor andere feiten: poging diefstal van een bromfiets, een mishandeling, diefstal van een hanger bij een juwelier en verzet tegen zijn aanhouding. Tegen hem eiste het OM een gevangenisstraf van vijftien jaar. Tegen de 22-jarige medeverdachte werd twaalf jaar gevangenisstraf geëist.

Op 14 mei doet de rechtbank uitspraak.