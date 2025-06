Werd drugsconflict Freek Postma (18) fataal? OM looft 15.000 euro uit voor gouden tip (VIDEO)

Achtertuin Op woensdag 22 november 2023 was Postma in het huis van een kennis aan de Baansingel in Alkmaar. Rond 17.15 viel een groep mannen de woning binnen. Postma probeerde nog te vluchten via de schutting in de achtertuin, maar werd daar van dichtbij neergeschoten. Hij bleef levenloos liggen in de tuin van de buren.

Zes mannen

Volgens de recherche lijkt het erop dat er een groep van zes mannen bij zijn dood betrokken is. Van getuigen heeft de politie gehoord dat het mannen waren met een licht getinte en met een donkere huidskleur en mogelijk een Antilliaanse achtergrond. Waarschijnlijk heeft één van die zes de jonge Fries doodgeschoten.

Auto en scooter

Een deel van de betrokkenen vluchtte met hoge snelheid, in een kleine zwarte auto zonder verlichting, in noordelijke richting; mogelijk naar Friesland. Verder lijken ook twee personen op een scooter betrokken bij de dood van Freek Postma. De politie zegt graag meer te willen weten over de auto en de scooter, zoals wie er in november 2023 gebruik van maakten.

Drugs

Postma verkocht drugs; in eerste instantie in Leeuwarden en de maanden voor zijn dood ook in Alkmaar. De politie vermoedt dat hij binnen het drugsmilieu een conflict had.

Zowel zijn iPhone X als zijn cross-body tasje zijn niet bij zijn lichaam aangetroffen. Mogelijk zijn deze meegenomen door de daders.

De politie hield op de avond van de dood van Postma een 58-jarige man uit Alkmaar aan als verdachte, maar hij werd kort daarna weer vrijgelaten.

Dinsdagavond werd aandacht aan de zaak besteed in tv-programma Opsporing Verzocht.