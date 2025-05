Wietkwekerijen en tienduizenden euro’s cash aangetroffen in Hoeksche Waard

(Beeld ter illustratie)

De politie kwam de wietkwekerijen op het spoor door strafrechtelijk onderzoek. Op basis hiervan werd besloten om de verdachte die inmiddels in beeld was gekomen, aan te houden op 6 mei. Vervolgens is onderzoek verricht in verschillende panden.

Schuren

In een pand op de Nijverheidstraat in Nieuw-Beijerland werd een grote wietkwekerij in aanbouw aangetroffen. Deze is ontmanteld. In twee schuren aan de Stougjesdijk in Westmaas werd een compleet ingerichte wietkwekerij en een ontmantelde wietkwekerij aangetroffen. Ook vonden agenten in de schuur een zogenaamde ‘drogerij’ met enkele kilo’s wiettoppen.

Heengezonden

In panden aan de Dorsvlegel en de Havenkade in Goudswaard werden tienduizenden euro’s cash en illegale sigaretten gevonden. De 41-jarige man uit de Hoeksche Waard is heengezonden in afwachting van het proces.