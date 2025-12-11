Witwasonderzoek: luxe spullen, 60 kilo procaïne en arrestaties

Verdachte geldtransacties De actie vond woensdag plaats na onderzoek van de Eenheid Landelijke Opsporing en Interventies, onder leiding van het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie. Tijdens het onderzoek werden verdachte geldtransacties zichtbaar in combinatie met het luxe leven dat de verdachten leidden.

Doorzoekingen

De doorzoekingen vonden plaats in een bedrijfspand in Numansdorp en in een horecagelegenheid en een vakantiewoning in Dordrecht. Bij de woning is een Mercedes in beslag genomen. Ook zijn in de woning zeven Rolex-horloges en administratie aangetroffen en in beslag genomen. De luxe keukenapparatuur is in de horecagelegenheid in Dordrecht gevonden en volgens politie en justitie vermoedelijk met crimineel geld betaald.

Procaïne

Naast dit pand stond een kleine zeecontainer die in gebruik was bij de huurders van het bedrijfspand. Daarin werd 60 kilo procaïne aangetroffen, een middel dat bekendstaat als versnijdingsmiddel voor cocaïne. Bij het bedrijfspand in Numansdorp werd in een verborgen ruimte een in aanbouw zijnde wietplantage aangetroffen, waarbij illegaal stroom uit de meterkast werd getapt. Vandaag is in ’s-Gravendeel een tweede Mercedes getraceerd en inbeslaggenomen.

De verdachten zijn een 54-jarige man uit Dordrecht, zijn 37-jarige vrouw uit Dordrecht en een 49-jarige man uit Papendrecht. De vrouw is ondertussen vrijgelaten, maar blijft verdachte in het proces. De twee mannen zitten vast voor verhoor en worden vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.