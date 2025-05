Witwasverdachte in grote Vlissingse drugszaak aangehouden in Litouwen

Voorgeleid Het Openbaar Ministerie (OM) meldt dit donderdagmiddag. De aanhouding vond plaats op basis van een Europees aanhoudingsbevel (EAB). De voorlopige hechtenis van de man is vandaag door de raadkamer van de rechtbank Zeeland-West-Brabant verlengd met 30 dagen.

De man zal vrijdag worden voorgeleid aan de rechter-commissaris.

Cocaïnehandel

In mei vorig jaar werd de driekoppige directie van BTZ (Bulk Terminal Zeeland) in het onderzoek ‘Acropolis’ aangehouden op verdenking van grootschalige cocaïnehandel uit Zuid-Amerika. Jacco G. (59), René G. (56) en Ko de K. (43) worden verdacht van het invoeren van cocaïne uit Zuid-Amerika, valsheid in geschrifte en deelname aan een criminele organisatie. Zij zijn nog steeds verdachten, maar wachten hun strafproces in vrijheid af.

In het onderzoek werd een politie-infiltrant ingezet die 100 kilo cocaïne in liet voeren via het havenbedrijf in Vlissingen.

Het OM doet verder geen mededelingen over de voortgang van het onderzoek en de aanhouding van de 55-jarige verdachte, laat ze weten.