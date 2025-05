13 mei 2025

Woning Amsterdam voor vierde keer doelwit explosie

Een huis aan de Leeuw van Vlaanderenstraat in Amsterdam is in de nacht van maandag op dinsdag voor de vierde keer doelwit geweest van en aanslag met een explosief. De explosie was rond 04.00. Er was schade aan de woning, maar er raakte niemand gewond.