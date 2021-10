Woning beschoten in Cuijk, kogel belandt in werkkamer

Connect on Linked in

Aan de Dijkskruin in de Cuijkse woonwijk Heeswijkse Kampen is zaterdagnacht rond 00.30 een woning beschoten. In de ruit van de gevel is door agenten een kogelgat aangetroffen. Volgens de politie ging de kogel door dubbelglas heen en kwam deze uit in de werkkamer.

De bewoners waren thuis op het moment van de beschieting, maar bevonden zich niet in de werkkamer. Er raakte niemand gewond.

De recherche doet onderzoek naar de toedracht van de beschieting. Er is nog niemand aangehouden.

Autobranden

Volgens De Gelderlander zijn sinds januari in het Brabantse Cuijk zeven mogelijke aanslagen gepleegd die allemaal een gerichte actie lijken te zijn tegen e-bikehandelaren. Daarbij vonden meerdere autobranden plaats. Of de woningbeschieting van zaterdagnacht daar mogelijk ook mee te maken heeft, is onduidelijk.