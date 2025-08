Woning ouder stel in Hoorn opnieuw doelwit explosie

Korte brand Door de explosie raakte de voordeur beschadigd. Ook brak er daarna korte tijd brand uit, die al snel door de brandweer kon worden geblust. De twee bewoners ‘op leeftijd’ bleven ongedeerd en hebben aangifte gedaan. Hen wordt slachtofferhulp aangeboden.

De politie onderzoekt een verband tussen beide incidenten en doet technisch sporen- en buurtonderzoek. Ook zoekt ze camerabeelden en getuigen.

Er is nog niemand aangehouden. Over een aanleiding voor de explosies is nog niets bekend.