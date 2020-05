Woningen ontruimd bij plofkraak Lisse

Print This Post

Bij een plokkraak op een geldautomaat bij de Hema in Lisse (Zuid-Holland) zijn zondagnacht twee daders er met onbekende buit vandoor gegaan. Bij de plofkraak in het winkelcentrum aan het Blokhuis vielen geen gewonden. Wel is er flinke schade en werden uit voorzorg twaalf woningen ontruimd.

Rond 03.00 uur kwam er een melding binnen van een plofkraak op een geldautomaat in het winkelcentrum Dorpshart. Een buurtbewoner hoorde een harde knal en zag vervolgens twee personen vluchtten op een scooter. Zij gingen er met een onbekend geldbedrag vandoor.

Uit voorzorg werden er twaalf woningen ontruimd en werd een groot deel van de omgeving afgesloten voor het onderzoek door de brandweer en het Team Explosieven Verkenning (TEV) van de politie. Ook de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) kwam ter plaatse. De bewoners werden tijdelijk opgevangen op een nabijgelegen parkeerplaats.

De passage en de winkels aan de kant van de HEMA blijven voorlopig afgesloten voor onderzoek. De politie is op zoek naar de daders en zoekt getuigen die mogelijk iets hebben gezien.

Bij de plofkraak vielen geen gewonden. Twee onbekende personen vluchtten met een onbekende buit op hun scooter. Wij zijn op zoek naar getuigen. Iets gezien of gehoord? Bel 0900-8844 of M 0800-7000. Meer info via: https://t.co/LPa0a8vBxk https://t.co/tCWmpgyHda — Politie Den Haag eo (@POL_DenHaag) May 25, 2020