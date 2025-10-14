 Meteen naar de content
14 oktober 2025

Woningen ontruimd in Rotterdam na explosie

Omstreeks 01.20 is er in Rotterdam een explosief afgegaan bij een woning aan de Mathenesserstraat te Rotterdam. Daarbij is ernstige schade ontstaan aan de gevel van een woning. De deurpost en een bovengelegen raam zijn geheel vernield.

Laatste Nieuws

(Beeld JBMedia)

Omdat de veiligheid van het pand moest worden nagekeken zijn verschillende woningen ontruimd. de politie heeft vlakbij de woning een zwarte rugzak gevonden. Omdat men dacht dat er explosieven in konden zitten is die onderzocht.

Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen.

Elke dag nieuws en context over crime

Doneer aan Crimesite

Werkt de knop niet? Klik dan op Tikkie om je donatie te doen.