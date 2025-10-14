14 oktober 2025
Woningen ontruimd in Rotterdam na explosie
Omstreeks 01.20 is er in Rotterdam een explosief afgegaan bij een woning aan de Mathenesserstraat te Rotterdam. Daarbij is ernstige schade ontstaan aan de gevel van een woning. De deurpost en een bovengelegen raam zijn geheel vernield.
(Beeld JBMedia)
Omdat de veiligheid van het pand moest worden nagekeken zijn verschillende woningen ontruimd. de politie heeft vlakbij de woning een zwarte rugzak gevonden. Omdat men dacht dat er explosieven in konden zitten is die onderzocht.
Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen.