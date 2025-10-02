Xtc-lab ontmanteld in bedrijfspand Uithoorn, twee arrestaties

Drugskoeriers De recherche van de Gooi en Vechtstreek kwam de productielocatie op het spoor in een lopend onderzoek naar drugshandel. Eerder werden in dit onderzoek al een aantal personen aangehouden die mogelijk als drugskoeriers werden ingezet. De recherche zette het onderzoek voort en kwam een adres op het spoor waar mogelijk drugs geproduceerd zou worden.

Tabletteermachine

Maandag viel de politie het bedrijfspand in Uithoorn binnen. In het pand werden naar schatting 35.000 xtc-pillen en kilo’s mdma aangetroffen. Ook stond er professionele apparatuur zoals een tabletteermachine om pillen mee te drukken. Het xtc-lab is ontmanteld en alle spullen zijn in beslag genomen voor verder (sporen)onderzoek. De drugs zullen worden vernietigd.

Twee mannen van 32 en 34 uit Hilversum zijn maandag aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij deze productielocatie.