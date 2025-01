Zaak in tweedehands elektronica alweer beroofd

Beeld: Joost van der Wegen

Gezocht

De overval vond rond 16.30 plaats op de winkel aan het Buikslotermeerplein. De politie heeft een tijd gezocht naar een verdachte met het volgende signalement: donker getint, met slank postuur, zwart shirt, zwarte joggingbroek, zwarte muts met horizontale streep en zwarte rugzak met Nike logo. Ze heeft hem niet te pakken kunnen krijgen. Er hing een half uur een politiehelikopter boven de stad.

Hamers

Het gaat om een overval op de zaak Used Products, een tweedehandszaak voor onder andere elektronica als telefoons en laptops. Een ooggetuige meldt aan de stadszender AT5 dat een gemaskerde man met hamers vitrines in de winkel heeft ingeslagen en een aantal telefoons heeft meegenomen. Er is bij de overval niemand gewond geraakt.

Dummies

De kans is groot dat de overvaller zich ten onrechte rijk heeft gerekend. De zaak in winkelcentrum Boven ’t Y is vaker beroofd. Eind 2024 vertelde eigenaar Berthold Bakker aan AT5 dat hij daarom dummies in de vitrines legt. ‘Niet van echt te onderscheiden’, zei Bakker toen. ‘Maar er zit niks in, het is gewoon een neppert.’