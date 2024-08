‘Zaak kroongetuige Dominique K. moet duidelijkheid geven over opdrachtgever’

Connect on Linked in

Gigi, Twins en Primo. Dat zijn de bijnamen van drie verdachten die op 29 augustus voor het eerst voor de rechter moeten verschijnen. Het is de nieuwste grote zaak waarin justitie weer eens een kroongetuige inzet; Dominique K. Dit meldt het AD dit weekeinde.

Beeld: Kroongetuige Dominique K. was betrokken bij de vergismoord op Serdar Ay (op foto), in Amsterdam in 2020.

Conflict

De vier vormden volgens justitie een moordcommando dat jaagde op de Rotterdamse drugscrimineel Roger P., beter bekend als Piet Costa, en zijn criminele organisatie. De groep van vier wordt hierin in wisselende samenstellingen verdacht van twee liquidaties, het voorbereiden van een huurmoord en het beschieten van een nachtclub in Amsterdam. Met kroongetuige Dominique K. wil justitie meer duidelijk krijgen over dit conflict, schrijft het AD.

Het gaat om hun betrokkenheid bij de moord op Ibrahim Azaïm op 10 mei 2020 in Rotterdam, voorbereidingshandelingen voor de moord op de destijds 39-jarige Hassan M. uit Rotterdam, in de periode mei tot juni 2020 in Rotterdam, de moord op Serdar Ay op 20 oktober 2020 in Amsterdam en de beschieting van (voormalig) club Mad Fox, op 29 juli 2020 in de Spuistraat in Amsterdam.

Plakker

Dominique ‘Do’ K. speelde in het kwartet verdachten vooral de rol van plakker, de persoon die peilbakens onder de auto van een doelwit plakte. Dat deed hij ook bij de vergismoord op Serdar Ay, in 2020. Hij kreeg daarvoor een celstraf van 15 jaar, waarna hij besloot de deal met justitie te sluiten.

Schuldig

‘Gigi’ was chauffeur van de groep. Hij maakte zich schuldig aan geruchtmakende plofkraken in België. Hij kreeg 12 jaar cel. ‘Twins’ zou een van de mannen zijn geweest die bij een aanslag de trekker overhaalde. ‘Primo’ is verdacht van het voorbereiden van een mislukte liquidatie op een lid van de groep van ‘Piet Costa’. Zijn advocaat Guy Weski geeft aan dat het nog maar de vraag is of er sprake is van een strafbare voorbereiding.

Opdrachtgevers

Alle leden van de groep zitten al vast voor hun eerdere misdrijven. Het AD schrijft dat de vraag is of er tijdens de aankomende rechtszaak ook meer duidelijkheid komt over de opdrachtgevers in deze zaak.

Roger P. had een hoog oplopend conflict met zijn voormalige zakenpartner in de misdaad Ali, over een bedrag van naar verluidt 130 miljoen euro.