Zaterdag KORT Schade door explosie | Politie vindt lachgasflessen en contanten

Explosief De ontploffing vond plaats bij de Albert Heijn aan het Admiraalsplein in Dordrecht. De melding kwam rond 02.40 binnen bij de brandweer.

Wie het explosief geplaatst heeft en wat er is ontploft, is niet duidelijk. Op beeld is te zien hoe de deuren van de Albert Heijn zwart uitgeslagen zijn. De politie doet verder onderzoek.

Lachgas en contanten

De politie heeft in Rotterdam vrijdag een flinke vondst gedaan van flessen lachgas, nadat iemand melding deed van een verdachte situatie op een parkeerplaats in Ridderkerk.

De omstander zag dat er pakketten werden overgeheveld tussen twee voertuigen en belde de politie.

De wijkagent was snel ter plaatse en hield drie personen aan, aldus RTV Rijnmond. In de voertuigen stuitte de politie op 237 flessen van het verboden lachgas en bijna 10 duizend euro aan contact geld.