‘Ze hebben waggie gecarjackt’: tot 7 jaar geëist voor leveren vluchtauto’s bij dubbele liquidatie

Het Openbaar Ministerie heeft donderdag voor de rechtbank in Den Haag tot zeven jaar cel geëist tegen drie mannen uit Amsterdam, op verdenking van medeplichtigheid aan de dubbele liquidatie op vader René en zoon Reneetje van Doorn, in Zoetermeer in april 2017. Het drietal stond vandaag terecht voor het leveren van de vluchtauto’s.

Sportschool

Het gezin Van Doorn woonde al jaren in een klein woonwagenkamp aan de Rokkeveenseweg in Zoetermeer. Vader en zoon gaan iedere dinsdagochtend samen naar de sportschool aan de Edisonstraat op het bedrijventerrein Zoeterhage. Een donkere BMW stond al een klein half uur geparkeerd aan de Edisonstraat toen vader en zoon Van Doorn daar op dinsdag 25 april 2017 om 11.00 aan kwamen bij hun sportschool. Terwijl ze hun auto parkeerden stapte iemand met een vuurwapen uit de BMW, rende op de auto af en schoot eerst vader René (49) neer. Daarna liep hij om de auto heen en schoot op de 23-jarige zoon. Het tweetal overleed ter plaatse in hun auto.

Uitgebrande BMW

De schutter stapte weer in bij de BMW, die er op hoge snelheid vandoor ging. De auto werd een kleine twee kilometer verderop in brand gestoken. Een straat verderop zag een getuige twee mannen aan portieren van geparkeerde auto’s rommelen. Daarna werd een echtpaar onder dreiging van een vuurwapen beroofd van hun auto, die de daders gebruikten om verder te vluchten. Tussen de auto’s waar de twee mannen aan portieren hadden gerommeld, werd een gestolen Volkswagen Golf aangetroffen met gestolen Belgische kentekenplaten.

Uit het onderzoek bleek dat de BMW een avond eerder vanuit Amsterdam naar Zoetermeer was gereden. De Volkswagen Golf werd er op dinsdagochtend naartoe gebracht. Beide keren bleek de Skoda Fabia van de 32-jarige Amsterdammer Achraf M. achter de auto’s aan te rijden. Samen met zijn 31-jarige neef B. el H. uit Amsterdam en 33-jarige vriend Achraf el B. uit Amsterdam wordt hij verdacht van medeplichtigheid bij de dubbele liquidatie.

Onderschepte pgp-chats

Het drietal werd eerder al aangehouden, maar uiteindelijk vrijgelaten en niet vervolgd omdat het Openbaar Ministerie daarvoor op dat moment onvoldoende bewijs zag. Dat veranderde toen in 2019 de server van cryptocommunicatiedienst PGP Safe werd gekraakt. De verdachten bleken van die dienst gebruik te maken. Deze pgp-gesprekken leverden nieuw bewijs op, waardoor de zaak heropend kon worden.

In de berichten valt te lezen hoe de vluchtauto’s waren klaargezet en voorbereid om na gebruik in brand te steken. In beide auto’s lag een flesje benzine klaar met een spuitdop. Na afloop werd in de pgp-berichten gesproken over hoe het mis was gegaan: ‘Ze hebben die waggie nie aan gekregen hy wou niet starten ofzo. […] Ze hebben waggie gecarjackt.’

‘KK para’

Uit de berichten blijkt dat de 32-jarige Amsterdammer Achraf M. contact had met een opdrachtgever die nu “kk para” was en wilde dat ze de Golf alsnog in brand zouden gaan steken. Uit niets blijkt dat de verdachten verrast waren dat de door hen klaargezette auto’s bij een liquidatie waren gebruikt. Sterker, ze voelden zich volgens het OM verantwoordelijk dat een van de auto’s niet startte en boden aan er een volgende keer eentje gratis te leveren. ‘De eerst volgende auto hoeven we niks voor.’ Voor deze klus in Zoetermeer ontvingen ze waarschijnlijk 4.000 euro.

Medeplichtig

Volgens justitie staat vast dat de verdachten hebben samengewerkt om de auto’s te stelen, voor te bereiden en klaar te zetten, met spullen om de auto’s snel in brand te kunnen steken.

‘Daarmee hebben de verdachten de kans voor lief genomen dat de auto’s zouden worden gebruikt bij bijvoorbeeld een liquidatie. Ze lijken zich achteraf totaal niet te bekommeren om het lot van de slachtoffers, maar wel om dat van de uitvoerders, die problemen hadden ondervonden met een van hun auto’s. Als ze maar weg konden komen. Dat is het belangrijkste.’

Hoewel ze niet de uitvoerders waren, vindt het OM ze dus wel medeplichtig aan de dubbele liquidatie. De officier van justitie eiste tegen de 31-jarige B. el H. en 32-jarige Achraf M. zeven jaar cel. De rol van de 33-jarige Achraf el B. schat het OM iets kleiner, tegen hem werd vijf jaar cel geëist.

Tipgeld

Het motief voor de liquidatie is ook na zeven jaar nog onduidelijk. Wie de uitvoerders waren of wie de opdracht gaf, is nooit opgehelderd. In deze zaak werd eerder 30.000 euro tipgeld uitgeloofd voor informatie die kan helpen bij het oplossen van de dubbele moord. Het OM meldt dat die beloning nog altijd beschikbaar is voor wie nieuwe, bruikbare informatie kan geven.

