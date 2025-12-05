Zes arrestaties na vondst speedlab in Belgisch Limburg

Leveringen chemicaliën De federale gerechtelijke politie (FGP) Limburg startte in oktober met een uitgebreid onderzoek naar de vermoedelijke productie van synthetische drugs. Er was onder meer sprake van mogelijke leveringen van chemicaliën op een adres in Leopoldsburg (Heppen). Deze producten bleken inzetbaar voor de vervaardiging van synthetische drugs. Uit verder onderzoek kwam naar voren dat de bewoner van het pand in Heppen een organiserende rol speelde binnen het vermoedelijke drugslab.

Vier huiszoekingen

Donderdag werden gelijktijdig huiszoekingen uitgevoerd op vier locaties: Leopoldsburg, Maasmechelen, Maaseik en Hasselt. Bij de inval in Heppen werd een actief amfetaminelab aangetroffen in de kelder van de garage. In Maaseik troffen de autoriteiten ook chemicaliën aan. Daarnaast werd 3.000 euro cash in beslag genomen, samen met gebruikershoeveelheden cannabis.



Tijdens de invallen werden zes verdachten gearresteerd. Vier van hen werden voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Deze besliste drie van hen, drie mannen van 27, 52 en 76 jaar, aan te houden.

Het onderzoek wordt voortgezet door FGP Limburg onder leiding van de onderzoeksrechter in Tongeren.