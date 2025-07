16 juli 2025

Zes jaar cel voor Mink Kok | Hof veegt alle verweren over vervalsing proces-verbaal van tafel

De 64-jarige Mink Kok is woensdag door het gerechtshof in Den Haag veroordeeld voor voorbereidingshandelingen voor de smokkel van ongeveer 400 kilo cocaïne via Nederland naar Duitsland, het treffen van voorbereidingshandelingen voor het opzetten van een cocaïnelaboratorium en het bezit van cocaïne. Hij krijgt zes jaar, na een eis van negen jaar. De rechtbank veroordeelde Kok ook tot zes jaar cel.