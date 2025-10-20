Zesde arrestatie in onderzoek naar dood tweelingbroer zangeres S10

Beperkingen De 24-jarige man uit Zwaag wordt verdacht van doodslag en wederrechtelijke vrijheidsbeneming met de dood tot gevolg. De verdachte zit op dit moment vast in beperkingen. Dat betekent dat hij alleen contact mag hebben met een advocaat. De politie doet daarom geen verdere inhoudelijke mededelingen.

In het onderzoek zijn tot nu toe zes aanhoudingen verricht. Op dit moment zitten daar nog drie verdachten van vast. De politie zet het onderzoek voort.

Voor de rechter

Twee verdachten zijn tot nu toe al voor de rechtbank in Haarlem voorgekomen. De 24-jarige Jermandino S. op 1 september. De 30-jarige Richie F. op 13 oktober. Beide mannen worden verdacht van doodslag en wederrechtelijke vrijheidsberoving met de dood tot gevolg.