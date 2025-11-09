 Meteen naar de content
9 november 2025

Zestal voor rechtbank wegens witwassen miljoenen en grootschalige ketaminehandel

Voor de rechtbank Amsterdam staan vanaf woensdag zes verdachten van 57, 43, 54, 54, 58 en 61 jaar terecht in een omvangrijke zaak rond grootschalige handel in ketamine en het witwassen van miljoenen euro’s. De verdiensten van de drugshandel zouden onder andere zijn witgewassen door het investeren in onroerend goed en het kopen van auto’s in Nederland en Spanje. De strafbare feiten zouden zijn gepleegd van 2017 tot en met 2020.

Doorzoekingen

De FIOD startte in 2020 een grootschalig onderzoek na een melding bij Meld Misdaad Anoniem. Bij doorzoekingen op zeven locaties in Amsterdam, Almere, Soest, Weesp en Vinkeveen werden veel spullen in beslag genomen: van administratie en encrypted telefoons tot dure tassen, horloges, luxe auto’s (waaronder een Porsche Macan, een Jeep en een BMW) en 80.000 euro contant geld. Tevens werd voor miljoenen euro’s beslag gelegd op onroerend goed en bankrekeningen.

