9 november 2025

Zestal voor rechtbank wegens witwassen miljoenen en grootschalige ketaminehandel

Voor de rechtbank Amsterdam staan vanaf woensdag zes verdachten van 57, 43, 54, 54, 58 en 61 jaar terecht in een omvangrijke zaak rond grootschalige handel in ketamine en het witwassen van miljoenen euro’s. De verdiensten van de drugshandel zouden onder andere zijn witgewassen door het investeren in onroerend goed en het kopen van auto’s in Nederland en Spanje. De strafbare feiten zouden zijn gepleegd van 2017 tot en met 2020.