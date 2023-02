Zevende explosie in regio Rotterdam binnen week tijd

Connect on Linked in

Bij een woning aan de Pruimentuin in Rotterdam-Zuid is donderdagnacht een explosief afgegaan. Daarbij raakte de gevel flink beschadigd. Het was alweer de vierde aanslag op een Rotterdamse woning in vier dagen tijd en de zevende in de regio Rotterdam binnen een week. Later in de nacht ging in Spijkenisse ook een explosief af bij een woning.

Foto: schade aan de woning in de Pruimentuin (beeld: Media-TV)

Bij de woning aan de Pruimentuin in Rotterdam waar iets voor 03.00 een explosie plaatsvond raakten het kozijn en de deur beschadigd. Houtstukken van het kozijn lagen verspreid door de voortuin. Niemand raakte gewond.

De politie heeft de plaats delict afgezet en onderzoek verricht met onder meer een explosievenspecialist. De Forensische Opsporing heeft sporenonderzoek gedaan.

Spijkenisse

Rond 06.00 vond er ook een explosie plaats bij een woning aan de E. Flipsestraat in Spijkenisse. Daarbij is vooral glasschade en schade aan de voordeur ontstaan. Ook hier vielen geen gewonden. In beide gevallen zijn er geen verdachten aangehouden.

Zevende explosie

In Rotterdam waren deze week ook al explosies bij woningen aan de Vredenoordlaan in de wijk Kralingen-Crooswijk, aan de Sint-Andriesstraat in Rotterdam-Feijenoord en bij de Abrikozentuin, die naast de Pruimentuin ligt. Vorige week vrijdag waren er explosies bij woningen aan de Brabantsestraat en de Asserweg in Rotterdam.