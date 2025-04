9 april 2025

‘Zodra hij voor het raam is, dood je hem’ | Recherche vindt bewijs liquidatiepoging in telefoon

De recherche beschikt over berichten op WhatsApp van de hoofdverdachte van de poging tot liquidatie van een Iraanse criticus van het bewind in Teheran, in Haarlem vorig jaar. De politie ziet Sami Bekal Bounouare (foto) als het brein van niet alleen deze aanslag, maar ook van de mislukte moordaanslag op de Spaanse politicus Alejo Vidal-Quadras, in 2023.