‘Zoon Rotterdamse topambtenaar opgepakt in onderzoek naar reeks explosies’

Beeld: het huis aan de Meidoornstraat na de aanslagen (foto Media-TV)



Het zou volgens De Telegraaf gaan om Younes H., die de zoon is van een Rotterdamse topambtenaar. Waarvoor de man nog een straf moet uitzitten, kan de politie in verband met zijn privacy niet zeggen.

Aanslagen

In een half jaar tijd waren er vijf explosies bij het adres. Op 12 augustus 2024 ging het eerste explosief af bij de woning aan de Meidoornstraat in Rotterdam-Noord, en daarna op 12 november, 31 december, 1 januari en 7 januari. De woning is sinds 2 januari door de burgemeester gesloten.



De reeks explosies zou te maken hebben met een crimineel conflict rond het familielid, berichtte het AD onlangs. De zaak is saillant omdat de ambtenaar een belangrijke functie heeft bij nota bene de directie Veiligheid van de gemeente Rotterdam.

Wapen- en drugszaak

Younes H. is verdachte in een zaak die draait om cocaïne, wapens en witwassen. Hij zou in 2021 vijf kilo cocaïne, grote hoeveelheden contant geld en twee vuurwapens in bezit hebben gehad. Ook wordt hij verdacht van witwassen. Het familielid en een medeverdachte zaten na hun aanhouding in 2022 enkele maanden vast.

Half jaar cel

H. werd jaren geleden al eens veroordeeld tot een half jaar celstraf vanwege een straatroof begin 2020 in Breda. Rond die tijd werd ook het bedrijfje opgeheven van deze 29-jarige dat ingeschreven stond op het adres aan de Meidoornstraat.



Voor de explosies zijn nog geen verdachten aangehouden. Er wordt ook nog onderzocht of er een verband is met een explosie in dezelfde straat in 2022. Toen vond er een explosie plaats bij een verkeerde woning aan de Meidoornstraat.