Zwaargewonde bij autogarage, politie deelt beelden verdachte schutter (VIDEO)

‘Verkeerde doelwit’ Op de bewuste dag werd ter plaatse een gewonde man aangetroffen, vlak voor de garage waar het slachtoffer werkzaam was. Het onderzoeksteam vermoedt dat niet de getroffen monteur, maar de eigenaar van de garage het beoogde doelwit was. Mogelijk was het gerichte schot in het been van de monteur een signaal of waarschuwing aan de eigenaar.

Camerabeelden

De verdachte was eerder die dag in de garage, zo blijkt uit camerabeelden. Hij trof toen niemand aan en keerde een uur later terug om het slachtoffer tegen het lijf te lopen. Na een woordenwisseling in de garage begon de verdachte direct van dichtbij te schieten. Het slachtoffer liep in paniek naar buiten, waar hij nogmaals beschoten werd. Daarbij raakte hij zwaargewond.

In het ziekenhuis is het slachtoffer aan zijn been geopereerd en werden er 64 hechtingen aangebracht. De automonteur loopt op dit moment op krukken en moet zeker zes tot twaalf maanden herstellen.

‘Sorry bro’

Voorafgaand aan het schieten is de schutter al twee keer de garage in en uit gelopen. Hij heeft daarbij “sorry bro” gezegd tegen de monteur. De politie wil weten wie schutter is en waar hij verblijft.

In de uitzendingen van Team West en Opsporing Verzocht liet de politie camerabeelden zien van de verdachte en van het incident.

Signalement

Het gaat om een man met donkere huidskleur, snor en een zwarte jas met capuchon op. Hij droeg een zwarte jas met grijze streep en Nike-logo op de linkerborst, een donkere trainingsbroek met Nike-logo, donkere sneakers en donkere rugtas.

De politie zegt er rekening mee te houden dat de schutter voor deze klus kan zijn ingehuurd en dat zowel hij als zijn opdrachtgever mogelijk uit de omgeving komen van Amsterdam, Zaandam of Almere.

De politie zoekt getuigen en mensen die informatie hebben over de verdachte of meer weten van de zaak.