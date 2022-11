Zwaargewonde bij schietpartij in Almere

Connect on Linked in

Bij een schietpartij aan de Hildo Kropstraat in Almere is donderdagavond een persoon zwaargewond geraakt. Deze is overgebracht naar het ziekenhuis.

Het incident vond rond 22.00 plaats in de wijk Tussen de Vaarten. Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd en wat de aanleiding was. Volgens Omroep Flevoland is een gebied rond basisschool De Optimist met linten afgezet. Ook lopen agenten rond in kogelvrije vesten.

Over de schutter(s) is nog niets bekend.

Eerdere beschietingen

Het betreft de tweede schietpartij op donderdag in Almere. In de nacht van woensdag op donderdag werd rond 02.15 een pand aan de Editiestraat beschoten. Zondagnacht werd een kapsalon Almere Poort onder vuur genomen. Het is niet bekend of de schietpartijen verband met elkaar houden.