Connect on Linked in

Bij een schietpartij in een woning in Heerlen is zaterdagavond een zwaargewonde gevallen. Het slachtoffer is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht.

De schietpartij vond omstreeks 22.30 uur plaats in een woning aan de Elandstraat. Er is voor zover bekend nog niemand aangehouden. Het motief voor de beschieting en hoeveel personen erbij betrokken waren, is nog onbekend. De politie doet onderzoek.