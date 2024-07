Zwaargewonde bij schietpartij in Rotterdam-Zuid, dader voortvluchtig

Print This Post

Bij een schietpartij op de Putselaan in Rotterdam-Zuid is vrijdagmiddag rond 14.30 een man zwaargewond geraakt. De politie is op zoek naar de schutter en heeft een signalement verspreid.

(Beeld: Media-TV)

De omgeving van de schietpartij is afgezet voor grootschalig politieonderzoek. Ook een traumahelikopter kwam ter plaatse. Het zwaargewonde slachtoffer zou volgens een ooggetuige veel bloed zijn verloren.

Signalement

De politie is op zoek naar de schutter. Het gaat om een lichtgetinte man van tussen de 30-35 jaar met een vol postuur, baardje en zwarte kleding. De dader is gevlucht via de Blazoenstraat.

Over een aanleiding van de schietpartij is nog niets bekend.