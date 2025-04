15 april 2025

Zwaargewonde bij steekpartij in Rotterdam-Zuid, verdachte langs de A29 aangehouden

Bij een steekpartij bij een appartementencomplex aan de Oldegaarde in Rotterdam-Zuid is maandagnacht een man zwaargewond geraakt. De politie heeft later in de nacht in een auto bij een pompstation langs de A29 een 41-jarige man uit Rotterdam aangehouden. Hij wordt verdacht van de steekpartij.