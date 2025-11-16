Zwaargewonde man met schotwonden afgezet bij ziekenhuis

Afgezet De man werd rond 22.45 afgezet door een man en een vrouw bij de huisartsenpost, naast de hoofdingang van het ziekenhuis. Hij was zwaargewond. Toen een arts hem ging onderzoeken bleek dat hij schotwonden had. Dit meldt Omroep Flevoland.

Het is niet bekend wat daaraan vooraf is gegaan.

Hulpdiensten

Een 112-fotograaf meldt dat hulpdiensten massaal ter plaatse kwamen. Meerdere agenten stonden met zware vesten in de omgeving opgesteld.

De gewonde is naar een ander ziekenhuis gebracht omdat hij direct geopereerd moest worden. Het is onbekend hoe het nu met de man gaat, meldt de omroep.

Vertrokken

De man en de vrouw die de gewonde man naar het ziekenhuis hebben gebracht, waren alweer vertrokken toen bleek dat de man schotwonden had. Een woordvoerder van de politie geeft aan deze mensen graag te willen spreken, om er achter te komen waar de man was gevonden.

Ze reden in een donkerkleurige Mercedes. De politie roept hen of mensen die hen kennen op om zich te melden.