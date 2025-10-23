Zwaarste vuurwerkbom ooit in Den Haag gevonden | Met kruit van 120 cobra’s

Beeld: foto politie Den Haag

Op zoek

De gigantische vuurwerkbom is gevonden tijdens de actieweek van de Eenheid Den Haag eerder deze maand, waarbij de politie gericht op zoek ging naar zwaar illegaal vuurwerk.

Daarbij werden bijna 4000 stuks vuurwerk in beslag genomen en vijftien mensen aangehouden. Dat meldt RTV West donderdagmorgen.

Kruit

Het gaat om een vuurwerkbom zo zwaar dat die een huis compleet had kunnen vernietigen, schrijft de regionale zender. De politie vond de bom in een berging in een woonwijk ergens in Den Haag. Het is de zwaarste vuurwerkwerkbom die ooit is gevonden door de Haagse politie.

In de bom zat het kruit van ongeveer 120 cobra’s. Een cobra heeft de kracht van een handgranaat.

Elf van de vijftien verdachten in de zaak zijn minderjarig, de jongste is pas 14 jaar oud.

Conflicten

Het aantal conflicten waarbij aanslagen met explosieven werden ingezet, nam binnen het gebied van de politie-eenheid Den Haag het eerste half jaar van 2025 licht toe, ten opzichte van vorig jaar. Tot 1 juli ging het om 70 explosies, terwijl het er in he hele jaar 2024 124 waren.

In Amsterdam zijn al eens 222 Cobra’s gevonden in een woning.