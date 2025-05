10 mei 2025

‘Zware pijnstillers verdwijnen in illegale circuit’

Legale geneesmiddelen als Oxycodon (oxycodonhydrochloride) en middelen met fentanyl verdwijnen in toenemende mate in het illegale circuit. In De Telegraaf slaat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) alarm. De zware pijnstillers zijn bedoeld voor bijvoorbeeld kankerpatiënten, maar belanden na bedreigingen, identiteitsfraude of opstellen van neprecepten ook veel op de zwarte markt.