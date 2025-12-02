‘Zweedse illegaal casinonetwerk zette 20 miljoen per jaar om’

Mensenhandel Ongeveer 150 politieagenten voerden invallen uit op zes locaties in Stockholm en twee in Murcia (Spanje). Vijf hoofdverdachten werden opgepakt; drie in Zweden, twee in Spanje. Tijdens de inval werd een pand waar een “spellklubb” was gevestigd gesloten.

Het pand werd ook gebruikt voor grootschalige drugshandel. Bovendien denkt de politie dat er uitbuiting plaatsvond, en dat de organisatie zich schuldig maakte aan mensenhandel.

Luxe horloges

Er zijn luxe horloges, contant geld en andere waardevolle goederen zijn in beslag genomen, ter waarde van honderdduizenden euro’s.

Volgens de Zweedse politie was het netwerk actief in grootschalige illegale gokactiviteiten en witwasoperaties, met een geschatte omzet van circa 20 miljoen euro per jaar.

Het netwerk bood, volgens justitie in Zweden, ook witwas- en logistieke diensten aan andere criminele groepen in de regio aan.