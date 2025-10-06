6 oktober 2025

‘Zweedse gangsterrapper Hamko (25) op klaarlichte dag geliquideerd in Marbella’ (VIDEO)

Bij de chique jachthaven Puerto Banús in het Zuid-Spaanse Marbella is vrijdagmiddag een 25-jarige man doodgeschoten. Het zou gaan om de Zweedse gangsterrapper Hamza Karimi, die optrad als Hamko. Hij wordt gezien als een jeugdvriend van de Zweedse gangsterrapper Einár, die in 2021 in het zuiden van Stockholm werd doodgeschoten. De liquidatie van Hamko is op camerabeelden vastgelegd. Er is een 38-jarige verdachte opgepakt.