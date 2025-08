1 augustus 2025

Zwitserse rechtbank accepteert Sky-bewijs niet | Binnendringen in telefoons in Zwitserland niet toegestaan

Volgens een rechtbank in Zwitserland kunnen chats van Sky ECC niet worden gebruikt in de strafzaak waarin de openbaar aanklager ze had ingediend als bewijs. De rechtbank vindt dat duidelijk is dat Sky-telefoons op Zwitsers grondgebied zijn gehackt zonder rechtelijke toestemming, en daarmee is dat bewijs ongeldig.